В ходе праймериз «Единой России» челнинцы активно пользуются «горячей линией» партии

(Набережные Челны, 26 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В ходе праймериз партии «Единой России» челнинцы активно звонят на «горячую линию» оргкомитета, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

В Набережных Челнах единый день предварительного голосования за кандидатов для выдвижения в депутаты Государственного Совета РТ шестого созыва от партии «Единая Россия» проходит на 29 участках. В этот день с 8.00 до 20.00 все желающие избиратели могут проголосовать на ближайшем к месту своей прописки участке.

Как сообщили в оргкомитете, челнинцы в ходе праймериз проявляют активность. «Из Автограда сегодня в оргкомитет довольно часто поступают звонки от жителей Челнов. В основном они связаны с тем, что люди хотят уточнить адрес участков, на которых могли бы проголосовать. Всем позвонившим оказана информационная помощь», — сообщили в региональном отделении партии «Единая Россиия»

Всего в Татарстане насчитывается 128 тысяч членов партии «Единая Россия».

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