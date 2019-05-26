МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в грозу и сильный ветер

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня вечером и завтра на территории республики ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщили в МЧС.

«Сегодня после шести часов вечера, ночью, а также завтра днем и вечером в республике ожидаются ливни, грозы и сильный ветер порывами до 20 метров в секунду», – отметили в МЧС.

МЧС Татарстана настоятельно рекомендует гражданам при сильном ветре, грозе и ливне избегать линий электропередачи, а также держаться на расстоянии от деревьев, рекламных щитов, витрин, карнизов и не стоять у непрочных навесов. От сильных порывов ветра рекомендуется укрываться в здании.

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