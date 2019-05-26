Фарид Мухаметшин: На осенних выборах в Госсовет РТ может пройти больше женщин

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). После осенних выборов в Госсовете РТ может увеличиться число женщин-депутатов. Об этом сообщил журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Среди 222 кандидатов, которых утвердил оргкомитет для участия в праймериз, число женщин в процентном соотношении чуть больше, чем в сегодняшнем составе парламента. От того, как проголосуют избиратели, в парламент может пройти больше женщин», — сказал Мухаметшин.

По его словам, работа женщин и мужчин в парламенте отличается. «С женщинами работать сложнее, но они более душевны, они с женской основательностью подходят к вопросам материнства, семьи, к социальным проблемам. Их выступления во многом убеждают всех тех, кто был на другой позиции», — отметил Мухаметшин.

В Татарстане проходят предварительное голосование «Единой России», по итогам которого будет сформирован список кандидатов в Госсовет Татарстана от партии власти.

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