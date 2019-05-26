Мухаметшин: Нельзя насильственно заставлять партии проводить праймериз

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не поддерживает идею о том, что каждой партии нужно в обязательном порядке проводить праймериз. Об этом он заявил журналистам.

«Насильственно заставлять такую процедуру проводить партии неправильно. Сама партия должна решать, почувствовав пользу для себя от этого мероприятия. Ведь, проводя дебаты, мы очень много ценного для себя принимаем», — отметил он.

Участники голосования в ходе дебатов учатся аргументированно убеждать оппонентов в своей точке зрения. Многие молодые кандидаты благодарили партию за эту возможность, отметил Мухаметшин.

«Это и дело в какой-то мере затратное, хлопотное. Надо огромное количество избирательных участков в республике открыть, создавать счетные комиссии, утверждать счетчиков, обучать их. Чтобы голосование было легитимным, и мы заслужили доверие избирателя. Вот цель этой акции», — подчеркнул спикер республиканского парламента, добавив, что многие политические силы когда-нибудь придут к этой практике.

Сегодня организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

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