Рустам Минниханов стал участником предварительного голосования «Единой России»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Президент Татарстана Рустам Минниханов стал участником предварительного голосования татарстанской «Единой России» сегодня на счетном участке в казанском лицее 116.

«Президент республики поддержал инициативу представителей Кабинета Министров, глав районов по участию в праймериз. Она исходит из того, что такая форма вне зависимости от дальнейшего развития событий по участию или неучастию в выборах кандидата дает возможность представителям власти в очередной раз встретиться с населением и погрузиться в вопросы, которые волнуют граждан. Это самое главное для него в процедуре праймериз», — сообщила ранее «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, Президент РТ обращает внимание на инициативы, озвученные представителями партии «Единая Россия». В частности, поддержку получила идея благоустройства дворов в республике. На совещании в субботу Президент РТ дал поручение Правительству республики принять пятилетнюю программу и сделал особый упор на необходимость вовлечения граждан в эту работу. В течение 5 ближайших лет все дворы будут отремонтированы, очередность будет исходить от активности самих жителей.

Сегодня в республике организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

В предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии. Все кандидаты реализовали масштабную информационно-агитационную работу: провели свыше 400 встреч с избирателями, работа велась в том числе в новых форматах дискуссионных и стратегических сессий. Также было организовано 200 площадок дебатов.

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