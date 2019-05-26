Глава Лаишевского района о праймериз «Единой России»: Мы должны проявить гражданскую активность

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Глава Лаишевского муниципального района Михаил Афанасьев проголосовал на едином дне предварительного голосования партии «Единая Россия». Свой голос он отдал на счетном участке в селе Столбище, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

По его словам, праймериз — это еще одна возможность определить лучших кандидатов, которые достойны представлять интересы населения в Госсовете Татарстана. «Если мы ответственны и хотим, чтобы наши мнения учитывались при решении вопросов, необходимо проявить гражданскую активность», — сказал Афанасьев.

В Лаишевском районе действует 8 счетных участков.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

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