В Буинске нетрезвый рыбак сорвался с крутого берега в реку Карла и утонул

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Буинске нетрезвый рыбак поскользнулся и утонул в реке Карла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Заявитель рассказал, что вчера вечером они с приятелем выпивали и рыбачили с берега в районе Буа Алан. В какой-то момент его товарищ поскользнулся, упал в реку с крутого берега и ушел под воду», – рассказали в МЧС.

Спасатели обнаружили тело 40-летнего мужчины на глубине двух метров. Погибшего достали из воды, транспортировали на берег и передали полицейским.

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