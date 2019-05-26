Мухаметшин о праймериз «Единой России»: Это первичный экзамен на зрелость и поддержку избирателей

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Праймериз «Единой России» — это первичный экзамен на зрелость партии власти. Это еще и знаковое событие, потому что ни одна другая политическая партия не взяла на себя ответственность проводить предварительное голосование, заявил журналистам Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Мы получили много полезного, много получили и критики. Для нас это событие, на котором мы сдаем первичный экзамен на зрелость и поддержку своих избирателей», — отметил Мухаметшин.

Было приятно видеть и молодых людей и людей с опытом, которые пришли к партии «Единая Россия», продолжил спикер. «Увидели людей небезразличных, активных. Думаю, это позволит нам серьезно обновить состав депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва», — добавил он.

Ранее Мухаметшин заявил в беседе с ИА «Татар-информ», что после выборов в Госсовет Татарстана парламент республики обновится на 30 — 40%.

Сегодня организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

В предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии.

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