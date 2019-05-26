Татар-информ

26 мая 2019, 15:51

Политика

Глава Зеленодольского района о списке участников праймериз: «Не бюллетень, а книга целая!»

Рекомендуем

Политика

Глава Зеленодольского района о списке участников праймериз: «Не бюллетень, а книга целая!»

Фото: «Новости Зеленодольска»

Александр Тыгин принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Глава Зеленодольского муниципального района РТ Александр Тыгин принял участие в едином дне предварительного голосования «Единой России». Он проголосовал в пгт Васильево, пишут «Новости Зеленодольска».

«Не бюллетень, а книга целая!» — отметил Александр Тыгин, выходя из кабинки для голосования. Так он прокомментировал количество участников праймериз: в предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии. 

Глава Зеленодольского района отметил, что депутаты партии «Единая Россия» нового созыва нацелены на решение местных проблем, начиная с уровня дворовых вопросов и заканчивая территориями сельских поселений.

В Зеленодольске работают 7 избирательных участков, на территории поселений района — 8.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Владимир Чагин проголосовал онлайн на праймериз «Единой России»
Новости дня
16:25
Фарид Абдулганиев поздравил татарстанских бизнесменов с профессиональным праздником

День российского предпринимательства является одним из самых молодых в стране и отмечается в этом году в 12-й раз.

16:22
«Рубин» финишировал в сезоне на одиннадцатом месте

В Краснодаре казанцы проиграли одноименной команде со счетом 0:1.

16:10
Глава Тукаевского района с супругой отдали голоса на праймериз «Единой России»

Фаил Камаев поблагодарил жителей района за их активное участие в предварительном голосовании.

15:51
Глава Зеленодольского района о списке участников праймериз: «Не бюллетень, а книга целая!»

Александр Тыгин принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

15:37
В ходе праймериз «Единой России» челнинцы активно пользуются «горячей линией» партии

С 8.00 до 20.00 часов все желающие избиратели могут проголосовать на ближайшем к месту своей прописки участке.

15:23
Владимир Чагин проголосовал онлайн на праймериз «Единой России»

Известные спортсмены, депутаты, общественные деятели, находящиеся за пределами РТ, проголосовали на праймериз «Единой России» через Интернет.

15:14
Общественная Палата РТ о праймериз «Единой России»: Это социальный лифт для молодежи

Люди голосуют за кандидатов по своей воле, подчеркнули в Общественной Палате Татарстана.

15:09
Глава Лаишевского района о праймериз «Единой России»: Мы должны проявить гражданскую активность

Михаил Афанасьев принял участие в едином дне предварительного голосования партии власти.

15:00
Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров принял участие в праймериз «Единой России» через Интернет

По итогам предварительного голосования в Татарстане сформируют список кандидатов в Госсовет РТ от партии власти.

14:52
Общественная Палата РТ о праймериз «Единой России»: Такого мы не ожидали, активность очень высокая

Общественники отметили хороший уровень организации предварительного голосования партии власти.

14:41
Кондратьев: Все голоса татарстанцев на праймериз «Единой России» учтут, если не хватит бюллетеней

По предварительным подсчетам, на участки предварительного голосования сегодня придут свыше 400 тыс. жителей республики.

14:28
В ситуационный центр «Единой России» поступает меньше обращений, чем на предыдущих праймериз

В Татарстане впервые используется система электронного голосования.

14:20
Марат Ахметов: Праймериз — экзамен кандидатов во власть перед народом

Глава Минсельхоза РТ стал участником предварительного голосования «Единой России».

14:15
Мухаметшин заявил об усилении политической борьбы к осенним выборам в Госсовет РТ

В любом парламенте должно быть ответственное большинство и критически настроенная оппозиция, считает спикер Госсовета Татарстана.

14:11
На счетном участке в Тетюшском районе РТ сельчанин сыграл избирателям на баяне

Жители Большой Турмы устроили на праймериз «Единой России» сельский праздник.

14:05
МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в грозу и сильный ветер

В республике ожидаются ливни, грозы и сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

14:01
Марат Бариев: Праймериз позволяет кандидатам скорректировать программы и оценить свои силы

Депутат Госдумы РФ от Татарстана стал участником предварительного голосования «Единой России».

13:56
Мухаметшин: Нельзя насильственно заставлять партии проводить праймериз

Предварительное голосование требует серьезных финансовых и человеческих ресурсов, считает спикер республиканского парламента.

13:51
«Единая Россия» в Татарстане возьмется за решение проблем, связанных с «мусорной» реформой

Вопросы, поднятые в ходе дебатов на праймериз «Единой России», войдут в программу татарстанского отделения партии.

13:45
В Зеленодольском районе спасатели вытащили из болота пожилую женщину

ЧП произошло в районе Ходяшево.

13:34
Фарид Мухаметшин: На осенних выборах в Госсовет РТ может пройти больше женщин

Женщины-депутаты более основательно подходят к решению социальных вопросов, считает руководитель парламента Татарстана.

13:23
Рустам Минниханов проголосовал на праймериз «Единой России» в Татарстане

Президент РТ проголосовал на счетном участке в казанском лицее 116.

13:19
В Буинске нетрезвый рыбак сорвался с крутого берега в реку Карла и утонул

Тело 40-летнего мужчины обнаружили на глубине двух метров.

13:08
Мухаметшин о праймериз «Единой России»: Это первичный экзамен на зрелость и поддержку избирателей

Предварительное голосование партии власти позволит серьезно обновить Госсовет РТ шестого созыва, уверен спикер парламента.

13:01
Два парня и девушка пострадали в вылетевшей с дороги легковушки в Набережных Челнах

Авария произошла ранним утром на проспекте Сююмбике.

События