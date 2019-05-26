Глава Зеленодольского района о списке участников праймериз: «Не бюллетень, а книга целая!»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Глава Зеленодольского муниципального района РТ Александр Тыгин принял участие в едином дне предварительного голосования «Единой России». Он проголосовал в пгт Васильево, пишут «Новости Зеленодольска».

«Не бюллетень, а книга целая!» — отметил Александр Тыгин, выходя из кабинки для голосования. Так он прокомментировал количество участников праймериз: в предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии.

Глава Зеленодольского района отметил, что депутаты партии «Единая Россия» нового созыва нацелены на решение местных проблем, начиная с уровня дворовых вопросов и заканчивая территориями сельских поселений.

В Зеленодольске работают 7 избирательных участков, на территории поселений района — 8.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

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