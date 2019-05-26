Мухаметшин доложит Дмитрию Медведеву о предварительных итогах праймериз «Единой России» в Татарстане

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Председатель Государственного Совета Татарстана сегодня доложит Премьер-министру России Дмитрию Медведеву о том, как в РТ проходит праймериз «Единой России». Об этом спикер парламента сообщил журналистам.

«Сегодня в 21.00 мы будем подводить самые предварительные итоги [праймериз]. Мне из Москвы поступил звонок, было предложено выступить перед Председателем партии Дмитрием Медведевым и доложить, как проходит праймериз в Татарстане», — сказал он.

Кроме того, спикер республиканского парламента в течение дня будет инспектировать счетные участки в Казани, а также узнавать о ходе праймериз в других регионах.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.