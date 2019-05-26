Айдар Метшин: Благодаря праймериз избиратели заранее познакомятся с потенциальными лидерами

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин сегодня в первой половине дня приехал на счетный участок в село Большое Афанасово, где принял участие в предварительном голосовании татарстанской «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского муниципального района.

«Этот праймериз очень важен с точки зрения того, чтобы избиратели уже на первоначальном этапе познакомились со своими кандидатами, с теми, кто является потенциальными лидерами, выразителями идей и надежд, связанных с реализацией чаяний населения», — сказал Айдар Метшин.

По его словам, он, как и все жители Нижнекамского муниципального района, связывает свой выбор с созданием в Татарстане комфортных условий для жизни каждого жителя республики.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

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