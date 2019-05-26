(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Два парня и девушка пострадали в вылетевшей с дороги легковушки в Набережных Челнах, сообщили пользователи социальных сетей.
Авария произошла ранним утром на проспекте Сююмбике. Судя по кадрам, легковой автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в кирпичную постройку. Передняя часть машины оказалась разбита целиком.
Очевидцы сообщают, что на момент ДТП в авто находились два парня и несовершеннолетняя девушка. Водитель и девушка получили переломы ноги, еще один пассажир отделался сильными ушибами головы и ног.