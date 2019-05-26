Динар Бариев: В «Молодой Гвардии» Татарстана нет гендерного неравенства

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстанском региональном отделении Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» нет гендерного неравенства, заявил журналистом руководитель отеления Динар Бариев.

Он напомнил, что казанское отделение МГЕР возглавляет Диана Демина, до нее должность занимала Альбина Киямова, ныне депутат Казгордумы. Кроме того, ранее МГЕР в республике возглавляля действующий депутат Госсовета РТ Ксения Владимирова.

«В каждом районе есть ячейка „Молодой гвардии“. Наверное, в процентном соотношении 40-45% девушек. Я думаю, что в „Гвардии“ нет таких вопросов о гендерном неравенстве. Каждый воспринимает это как площадку для самореализации», — отметил Бариев.

В праймериз партии власти в Татарстане принимают участие 45 кандидатов в возрасте до 35 лет. Среди них около 10 девушек, добавил спикер.

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