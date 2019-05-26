Роман Шайхутдинов приехал на счетный участок в Казани на мотобайке

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов приехал на счетный участок в казанский лицей № 116, открывшийся в рамках предварительного голосования «Единой России», на мотобайке.

«Один раз в неделю выходной, и хочется за этот выходной успеть многое. Сегодня очень много дел по дому. На мотоцикле быстрее, совмещается перемещение и возможность как-то разнообразить свою жизнь», — сказал министр журналистам.

Роман Шайхутдинов также рассказал, за скольких кандидатов отдал свой голос в этот день.

«67 человек — это люди, которых я лично знаю, которые очень многое делают. Много людей из бизнеса, много представителей действующего состава парламента. Праймериз и предварительное голосование — это возможность, помимо того, что мы тестируем инфраструктуру, получить измерение партийного градуса. Подобрана конкурентная команда. Это люди из общественных организаций, представители культуры и бизнеса, образовательного кластера», — отметил он.

Роман Шайхутдинов призвал жителей Татарстана проявить активную жизненную позицию и поддержать развитие республики, приняв участие в предварительном голосовании.

Сегодня организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

В предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии. Все кандидаты реализовали масштабную информационно-агитационную работу: провели свыше 400 встреч с избирателями, работа велась в том числе в новых форматах дискуссионных и стратегических сессий. Также было организовано 200 площадок дебатов.

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