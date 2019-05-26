Ростуризм планирует вывести Россию в топ-12 популярных туристических направлений

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Ростуризм поставил цель увеличить долю туризма в ВВП России до 4,8% к 2025 году и добиться к тому же времени вхождения страны в число 12 самых популярных туристических направлений в мире. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

«Целевым ориентиром для нас является достижение показателя совокупного вклада туризма в ВВП страны на уровне 4,8% к 2025 году, а также рост экспорта туристических услуг до $21 млрд к 2025 году», — сказала она на открытии пятого по счету заседание российско-японской комиссии по развитию туризма.

Таким образом, планируется, что к 2025 году РФ войдет в топ-12 стран по рейтингу Всемирной туристской организации, отметила Зарина Догузова.

По ее словам, основными мерами для достижения этих показателей станут цифровизация туристической отрасли, дальнейшая либерализация визового режима и развитие региональных туристических направлений, в частности, Дальнего Востока.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый в России молодежный туристический форум пройдет в Казани с 4 по 9 августа.

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