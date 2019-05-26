Глава МГЕР в Татарстане: Молодые кандидаты зачастую более конкурентоспособные

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Молодые участники праймериз «Единой России» зачастую конкурентоспособнее более опытных коллег. Об этом журналистам заявил руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Динар Бариев.

«На сегодняшний день, когда есть доступ в Интернет, молодые люди зачастую являются более конкурентоспособными потому что быстро обучаются. Есть много информации, которую можно быстро получить, и за достаточно короткий промежуток времени в той или иной области набраться опыта, который можно использовать в своей работе», — сказал он.

Самому молодому участнику праймериз «Единой России» в Татарстане — 23 года. Но в основном у этой категории кандидатов уже есть 5-6 лет опыта работы в своей сфере, добавил Бариев. Они могут предлагать интересные и нестандартные решения тем или иным проблемам.

Тем не менее на встречах с избирателями были случаи, когда молодым кандидатам не удавалось ответить на вопрос жителей республики. Но как раз и существует процедура предварительного голосования — чтобы поучиться, набраться опыта, подчеркнул спикер.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

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