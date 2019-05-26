Фарид Мухаметшин в течение дня проинспектирует счетные участки в Казани

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Председатель Госсовета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин в течение сегодняшнего дня побывает на нескольких счетных участках, открытых в Казани в рамках предварительного голосования татарстанской «Единой России». Об этом он сообщил журналистам на счетном участке в 116-м лицее города.

«Все избирательные участки были открыты сегодня в восемь часов утра. В течение дня я побываю на нескольких из них, посмотрю как приходят люди, какие проблемы поднимают», — сказал Мухаметшин.

Спикер отметил, что в рамках организации счетных участков в Татарстане проведена большая предварительная партийная работа вместе с консультантами республиканского ЦИК. Была организована учеба всех партийных активистов.

«Люди профессионально подготовлены, и это видно по тому, как сегодня с большим доверием небезразличные и заинтересованные избиратели приходят на избирательные участки. Выборы проходят с большим доверием. Их результаты будут известны после полуночи и мы их обнародуем завтра», — заключил Председатель Госсовета РТ.

Сегодня организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

В предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии. Все кандидаты реализовали масштабную информационно-агитационную работу: провели свыше 400 встреч с избирателями, работа велась в том числе в новых форматах дискуссионных и стратегических сессий. Также было организовано 200 площадок дебатов.

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