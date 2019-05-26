(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Молодые участники праймериз «Единой России» узнавали о проблемах татарстанцев с помощью соцсетей, рассказал журналистам руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Динар Бариев.

«На сегодняшний момент социальные сети, Телеграм-каналы являются также теми ресурсами, в которых активно принимаем участие. Есть кандидаты, которые делают опрос в соцсетях (а там публика достаточно большая), изучают потребности, которые есть у нынешних избирателей. На основании этих потребностей дают уже конкретные решения проблем или по крайней мере озвучивают их», — сказал он, добавив, что у молодых кандидатов нет запретных тем для обсуждения.

В праймериз партии власти в Татарстане принимают участие 45 кандидатов в возрасте до 35 лет. Примечательно, что среди них есть и беспартийные, продолжил Бариев.

«Они воспринимают именно площадку предварительного голосования „Единой России“ как реальную возможность доя самореализации. Это эффективная площадка», — подчеркнул спикер.

Сам Бариев проголосовал сегодня в 8 утра и был одним из первых на своем участке, сделавший выбор в рамках праймериз. «Свой гражданский долг выполнил», — заметил он.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме того, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

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