Предварительное голосование «Единой России» в Елабужском районе РТ проходит на 11 участках

(Елабуга, 26 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге проходит предварительное голосование «Единой России» среди кандидатов в депутаты Госсовета РТ VI созыва. В городе и районе проголосовать можно на 11 участках.

В городе открыты 7 участков, которые расположены в зданиях школ, в МФЦ и клубах. Например, в городском Дворце культуры работают 5 участков. Сегодня каждый избиратель получит по 2 бюллетеня и проголосует за тех людей, которых он хотел бы увидеть в списке кандидатов от партии «Единая Россия» и среди кандидатов по одномандатным округам.

По результатам предварительного голосования будет сформирован итоговый список кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ на выборах в сентябре 2019 года. Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00.

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