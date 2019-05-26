Минтимер Шаймиев: Татарстану нужна конкурентоспособная, образованная молодежь

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстану нужна конкурентоспособная, образованная молодежь. Поэтому новый состав Госсовета РТ должен задуматься о воспитании человека. Об этом сообщил сегодня Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев журналистам после участия в предварительном голосовании «Единой России» на счетном участке в казанском лицее № 116.

«То, что „Единая Россия“ проводит праймериз, предварительное изучение общественного мнения, встречи с кандидатами в депутаты — это назревшая работа, которая проводится не первый год. Предвыборная кампания в Татарстане началась активно, желающих немало. Отдельные желающие стать в дальнейшем депутатами отказывались явиться на дискуссии. Если ты боишься этого, то как отстаивать интересы избирателей, защищать интересы государства?» — сказал Минтимер Шаймиев.

Спикер отметил, что в ходе праймериз прозвучало немало актуальных вопросов. Больше всего людей беспокоит состояние экономики, бизнеса. Бизнесу нужно больше поддержки. Со времен перестройки в обществе произошли большие переменны. Сейчас выросло новое поколение молодежи, которой нужно конкурентоспособное образование.

«Мы должны вырастить конкурентоспособных молодых людей. Я пожелал кандидатам в депутаты, чтобы они больше внимания обращали на новое состояние общества и на новое поколение, к которому нужно иметь подход. Дети должны быть конкурентоспособными, поэтому в республике открываются трехъязычные, полилингвальные комплексы. Стоять на месте сейчас непростительно. Будущие депутаты всех уровней должны задуматься о воспитании человека. Это нужно делать через реальные дела, принятие законов. Нам нужна конкурентоспособная, образованная молодежь», — заключил Шаймиев.

Сегодня в Татарстане организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

В предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии. Все кандидаты реализовали масштабную информационно-агитационную работу: провели свыше 400 встреч с избирателями, работа велась в том числе в новых форматах дискуссионных и стратегических сессий. Также было организовано 200 площадок дебатов.

Праймериз «Единой России» в республике проходит по открытой модели: принять участие в голосовании может любой избиратель республики. Жители республики сформируют список кандидатов в депутаты в Госсовет республики от партии «Единая Россия» на выборах 8 сентября 2019 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.