Павлова: Праймериз «Единой России» дает возможность креативно мыслящим партийцам заявить о себе

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Праймериз «Единой России» дает возможность проявить себя людям с активной гражданской позицией, которые поставили себе цель сделать жизнь татарстанцев более качественной. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова, проголосовав на одном из участков праймериз «Единой России».

«Единый день предварительного голосования — прогрессивная форма работы партии. Эта процедура дает возможность кандидатам публично заявить о своих предвыборных программах, а людям проголосовать за того, кому они доверяют. Не сомневаюсь, наши избиратели выберут самых эффективных, достойных, ярких кандидатов, способных решать задачи, поставленные Правительством нашей страны», — сказала Павлова.

«Как представитель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, уверена — все заявленные программы партии „Единая Россия“ и программы, представленные кандидатами, акцентированы на повышение социального статуса и благополучия наших граждан», — добавила она.

По словам Ольги Павловой, особая ценность предварительного голосования заключается в том, что оно дает возможность молодым, креативно мыслящим и умеющим работать в команде партийцам, заявить о себе.

В Татарстане сегодня открылись 460 счетных участков для предварительного голосования партии власти. Праймериз проводится для определения рейтингов кандидатов. Это означает, что татарстанцы могут выбрать не только одного или двух кандидатов, а проголосовать за всех, кому они доверяют. В праймериз «Единой России» участвуют 222 кандидата, при этом не все они являются ленами партии. Более четверти участников — беспартийные жители республики с активной гражданской позицией.

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