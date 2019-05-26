Стратегию развития татарского народа издадут тиражом в два миллиона экземпляров

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Стратегию развития татарского народа после ее принятия планируется напечатать в формате брошюры тиражом в 2 млн экземпляров. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

«После того, как 30 августа представим Стратегию нашему народу, думаем выпустить ее в виде брошюры, книги. Документ будет примерно на 60 страниц. Если в мире проживает 8 миллионов татар, их примерно разделим на четыре, то есть каждой татарской семье, нам надо будет издать около 2 миллионов брошюр», — рассказал он.

По словам председателя «Милли шура», стратегия развития татарского народа должна быть в каждой татарской семье и она должна помогать развивать национальное самосознание. «Каждый должен осознать: «Стратегия написана для меня, если я не сделаю, то наша нация, язык, наш народ останутся под угрозой исчезновения», — отметил Василь Шайхразиев.

Задачу разработать Стратегию развития татарского народа перед Всемирным конгрессом татар в 2018 году поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов. В районах Татарстана и регионах России прошли общественные обсуждения концепции Стратегии, на основе которых был создан эскиз будущего документа.

В настоящее время на основе эскизов разрабатывается проект Стратегии развития татарского народа. 13 июня его представят участникам Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, а 15 июня — всему татарскому народу на ежегодном сходе татар-мусульман «Изге Болгар жыены». Принять Стратегию планируют 30 августа в День Республики Татарстан.

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