Для контроля над реализацией Стратегии татарского народа создадут специальный Центр

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Контролем над реализацией Стратегии развития татарского народа будет заниматься специально созданный Центр. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

«Должен быть центр, который держит под контролем реализацию Стратегии. Мы должны сформировать такой Центр сразу после принятия документа. Задачей Центра станет мониторинг реализации Стратегии, также через один, два, три года он будет предоставлять нам отчет по основным цифрам», — пояснил Шайхразиев.

Он добавил, что Центр должен быть независимой структурой.

Задачу разработать Стратегию развития татарского народа перед Всемирным конгрессом татар в 2018 году поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Зимой в районах Татарстана и регионах России проходили общественные обсуждения концепции Стратегии, на основе которых был создан эскиз будущего документа.

В настоящее время на основе эскизов разрабатывается проект Стратегии развития татарского народа. 13 июня его представят участникам Всероссийского форума татарских религиозных деятелей, а 15 июня — всему татарскому народу на ежегодном сходе татар-мусульман «Изге Болгар жыены». Принять Стратегию планируют 30 августа в День Республики Татарстан.

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