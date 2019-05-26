Фарид Мухаметшин: Интерес людей к предварительному голосованию «Единой России» велик

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Председатель Госсовета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин стал участником предварительного голосования татарстанской «Единой России» на счетном участке в казанском лицее № 116.

«Голосование началось организованно в восемь часов утра. Все запланированные избирательные участки открыты. Интерес избирателей, интерес людей к предварительному партийному голосованию достаточно велик. На 9.30 утра на данном избирательном участке пришли и высказали свое мнение более 40 человек. Полагаю, что до конца дня мы окончательно получим волеизъявления наших избирателей, а счетная комиссия подведет итоги», — отметил Фарид Мухаметшин во время общения с журналистами на счетном участке.

Сегодня организована работа 460 счетных участков, на которых работают 1909 членов участковых счетных комиссий. Голосование является рейтинговым — каждый избиратель может оказать поддержку сразу нескольким кандидатам, указанным в бюллетене.

В предварительном голосовании татарстанской «Единой России» участвуют 222 кандидата, каждый четвертый из них не является членом партии. Все кандидаты реализовали масштабную информационно-агитационную работу: провели свыше 400 встреч с избирателями, работа велась в том числе в новых форматах дискуссионных и стратегических сессий. Также было организовано 200 площадок дебатов.

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