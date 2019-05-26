Татар-информ

26 мая 2019, 16:25

Экономика и финансы

Фарид Абдулганиев поздравил татарстанских бизнесменов с профессиональным праздником

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Экономика и финансы

Фарид Абдулганиев поздравил татарстанских бизнесменов с профессиональным праздником

Фото: Салават Камалетдинов/архив

День российского предпринимательства является одним из самых молодых в стране и отмечается в этом году в 12-й раз.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев поздравил татарстанских бизнесменов с Днем российского предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Министр отметил, что этот праздник является одним из самых молодых в России и отмечается в этом году в 12-й раз.

«Сегодня мы чествуем тех, кто с большим упорством и настойчивостью, по собственной инициативе и с высоким энтузиазмом осваивает экономическое пространство», — сказал Абдулганиев.

По его словам, малый и средний бизнес нередко открывает те грани рынка, которые выглядят чересчур рискованными и опасными, и представители малого бизнеса — это основные генераторы инновационных процессов в промышленности. А также малые фирмы ведут структурную перестройку отраслей, преодолевая монополизм в экономике, добавил министра экономики РТ.

Благодаря вашей деятельности в республике запускаются перспективные бизнес-проекты и создаются новые рабочие места, подчеркнул министр. «От всей души я желаю вашему бизнесу процветания! Дерзать и стремиться к новым победам, завоевывать новые рынки и ниши!» — сказал он.

Глава ведомства пообещал и в дальнейшем оказывать татарстанским бизнесменам всестороннюю поддержку в развитии новых предпринимательских идей, а также пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов в делах на благо Татарстана и России.

Ранее в интервью «Татар-информ» Фарид Абдулганиев рассказал, что ко дню российского предпринимательства в Казани запустят образовательную программу для самозанятых, откроют новое пространство для развития предпринимательских инициатив, проведут лектории, мастер-классы и воркшопы для бизнесменов.

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