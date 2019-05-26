Большинство участников праймериз «Единой России» заняты в сфере образования

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В праймериз «Единой России» участвуют 222 человека, большинство из них заняты в сфере образования. Об этом журналистам сообщила председатель оргкомитета предварительного голосования, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

«Наибольшее количество кандидатов заняты в сфере образования, как начального, среднего, так и высшего. 56 участников — это действующие депутаты. Остальные — новички, — сказала она. — Очень радует, что много новых лиц. Причем среди новых лиц представители общественных организаций. Это не может не вызывать радости, так как означает, что общественные организации доверяют „Единой России“».

Средний возраст кандидатов — 50 лет. Из 222 участников — 38 женщин, добавила Маврина. «Это все разные люди с разными позициями, но у всех одно общее — это активная жизненная и гражданская позиция. Все участники предварительного голосования объединились в одну мощную команду на почве огромного желания сделать жизнь каждого татарстанца лучше», — подчеркнула Секретарь парламента.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

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