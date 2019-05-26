Татар-информ

26 мая 2019, 09:17

Политика

«Единая Россия» в Татарстане приглашает другие партии принять участие в предварительном голосовании

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Политика

«Единая Россия» в Татарстане приглашает другие партии принять участие в предварительном голосовании

Фото: Владимир Васильев

Все участники праймериз «Единой России» примут участие в дальнейшей работе актива партии, подчеркнула Маврина.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). «Единая Россия» в Татарстане приглашает другие партии принять участие в предварительном голосовании, которое проходит сегодня. Об этом журналистам заявила председатель оргкомитета предварительного голосования, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

«В этом голосовании могут принимать участие даже члены других партий. Я скажу честно — мы и приглашали другие партии. „Единая Россия“ в республике считает, что мы будем представлены в Госсовете, и, наверное, другим партиям тоже небезразлично, кто будет принимать решения в парламенте. Поэтому мы приглашаем нашу оппозицию», — подчеркнула она.

В праймериз партии власти участвуют 222 кандидата. Независимо от исходов голосования, все они продолжат дальнейшую работу в активе «ЕР» и будут реализовывать предложения, прозвучавшие на дебатных площадках.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

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