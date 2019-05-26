Лилия Маврина: Надеемся, что в праймериз «Единой России» примут участие свыше 400 тыс. татарстанцев

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В «Единой России» надеются, что в сегодняшнем предварительном голосовании партии примет участие свыше 400 тыс. жителей Республики Татарстан. Об этом журналистам заявила председатель оргкомитета предварительного голосования, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

«„Единая Россия“ — это единственная партия в стране, которая советуется со всеми жителями. На счетные участки может прийти любой житель Татарстана и высказать свое мнение. Мы надеемся, что придут все 129 тыс. „единороссов“, у нас была цель дойти до каждого. Более того, мы по традиции проводили большую организационную работу. Каждый член „ЕР“ должен привести на участки еще два близких избирателя. Таким образом, мы надеемся, что минимум 400 тыс. человек будет сегодня участвовать в предварительном голосовании», — сказала она.

На территории нашей республики ровно в 8 часов открылось 460 счетных участков. Это участки, на которые мы приглашаем всех жителей РТ, чтобы вы сделали свой выбор в пользу тех кандидатов, которые в дальнейшем пройдут в «Единую Россию» в качестве кандидатов на выборах в Госсовет.

Счетные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru. Кроме этого, можно воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

Сегодня в 8 утра в республике открылось 460 счетных участков для предварительного голосования партии власти.

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