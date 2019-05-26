Татар-информ

26 мая 2019, 10:08

Общество

В Татарстане запретили охоту во всех природных заказниках до 2023 года

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Общество

В Татарстане запретили охоту во всех природных заказниках до 2023 года

Указ о запрете охоты подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Республике Татарстан запретили любительскую и спортивную охоту во всех государственных природных заказниках до 2023 года. Соответствующий указ подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Запрещается любительская и спортивная охота на глухаря в период летне-осенне-зимнего сезона охоты 2019 года и весеннего сезона охоты 2020 года во всех охотничьих угодьях, за исключением охотничьего хозяйства „Беркут“», — говорится в документе.

Кроме того, во всех охотничьих угодьях запрещена любительская и спортивная охота на тетерева в период летне-осенне-зимнего сезона охоты 2019 года и весеннего сезона охоты 2020 года.

Также в ряде охотничьих угодий запрещается охотиться на серую куропатку в период летне-осенне-зимнего сезона охоты 2019 года, а на зайца-русака — в сезон охоты 2019-2020 года.

Отмечается, что указ вступает в силу через 10 дней поссле дня опубликования.

Ранее сообщалось, что в республике до 2022 года запретили охоту на сурка.

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