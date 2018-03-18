Рустам Минниханов отдаст свой голос на праймериз «Единой России»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в предварительном голосовании «Единой России» в качестве одного из избирателей. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент республики поддержал инициативу представителей Кабинета Министров, глав районов по участию в праймериз. Она исходит из того, что такая форма вне зависимости от дальнейшего развития событий по участию или не участию в выборах кандидата, дает возможность представителям власти в очередной раз встретиться с населением и погрузиться в вопросы, которые волнуют граждан. Это самое главное для него в процедуре праймериз», — сказала Галимова.

По ее словам, Президент РТ обращает внимание на инициативы, озвученные представителями партии «Единая Россия». «Из инициатив партии поддержку получила идея благоустройства дворов в республике. На совещании в субботу Президент РТ дал поручение Правительству республики принять пятилетнюю программу и сделал особый упор на необходимость вовлечения граждан в эту работу. В течении 5 ближайших лет все дворы будут отремонтированы, очерёдность будет исходить от активности самих жителей», — пояснила собеседница агентства.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в информационном центре «Единой России», отдать свои голоса за понравившихся кандидатов сегодня также планируют Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Для удобства избирателей в республике будут работать 460 счётных участков, которые откроют свои двери в 8 часов утра. Проголосовать сегодня смогут граждане, которым на момент выборов депутатов Госсовета РТ 8 сентября исполнится 18 лет, и место жительства которых расположено в пределах соответствующего избирательного округа.

В день предварительного голосования «Единой России» жители Татарстана также смогут воспользоваться электронным голосованием, то есть принять участие в праймериз, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

Счётные участки на предварительном голосовании «Единой России» сегодня будут работать до 20.00. Найти свой участок для голосования можно на сайте tatarstan.er.ru.

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