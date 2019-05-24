Конкурс-фестиваль «Поющая волна» в третий раз соберет в Нижнекамске участников со всей России

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Ежегодный конкурс-фестиваль «Поющая волна» открывает новый сезон. Он будет проходить на набережной Нижнекамска в течение всего летнего сезона, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Участие в фестивале может принять любой желающий любого возраста, исполнители различных национальностей, любители и профессиональные артисты со всей России. В отборочных прослушиваниях участники должны представить по одному произведению (продолжительностью не более четырех минут). Для оформления выступления можно привлекать танцевальные и театральные коллективы.



Эксперты оценят выступления по соответствию репертуара возрастной категории участника; вокальным данным; сценическому образу.



Заявки принимаются в течение всего времени проведения конкурса на бумажном носителе по адресу: поселок Красный Ключ, улица Центральная, 5; или по e-mail: rdomk@mail.ru.

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