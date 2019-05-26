В селе Муслюмово временно отключат эфирное телевидение и радиовещание

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). 27 мая в селе Муслюмово планируется отключение аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.



Отключение программ может произойти из-за плановых ремонтных работ на объекте филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».



«Министерство информатизации и связи Республики Татарстан просит отнестись с пониманием к проводимым работам жителей данного населенного пункта», – отмечается в сообщении ведомства.

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