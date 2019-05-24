В Спасском районе отметили школьников, участвовавших в акции по установке нерестилищ

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Спасском районе в Болгарской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья вручили грамоты участникам акции по установке искусственных нерестилищ «Рыбе быть! (Балык – булсын!)», сообщает Госкомитет по биоресурсам.



Награды ребятам вручили сотрудники Госкомитета, которым школьники помогали с установкой искусственных нерестилищ на Куйбышевском водохранилище.





Участники природоохранной акции связывали хвойные лапники в пучки и привязывали к веревке, затем, полученные нерестилища установили в воду, на глубине примерно 2 метра.



С помощью школьников на акватории Спасского района было установлено 1500 гнезд.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прибрежных районах Татарстана в рамках акции «Рыбе – Быть!» ставят искусственные нерестилища.

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