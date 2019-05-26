Татар-информ

26 мая 2019, 11:12

Общество

Снижение бедности и повышение доходов: ВШЭ оценила ход реализации нацпроектов в Татарстане

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Общество

Снижение бедности и повышение доходов: ВШЭ оценила ход реализации нацпроектов в Татарстане

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Эксперты Высшей школы экономики совместно с Правительством РТ и главами муниципальных районов обсудили реализацию нацпроектов в республике.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). На площадке Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ прошли курсы повышения квалификации у госслужащих и глав муниципалитетов Республики Татарстан в рамках стратегической сессии «Реализация национальных проектов на территории Республики Татарстан: от федеральных задач к опережающему развитию региона».

Участники сессии совместно с экспертами Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» обсудили реализацию нацпроектов в республике, вопросы социального развития, ускорения экономического роста, технологического лидерства и создания комфортной среды для жизни в Республике Татарстан. 

«Задачу по реализации этого проекта поставил Президент РТ. Учитывая, что ведущие эксперты ВШЭ участвовали в разработке ряда национальных проектов и их мониторинге, вполне закономерна готовность ВШЭ участвовать совместно с регионами в поиске новых управленческих решений и запуске проектов по реализации майского указа Президента России. В этой связи Правительство РТ сформулировало цель разработать комплексные предложения и проекты развития. Они должны обеспечивать не только текущее лидерство Татарстана в России, но и быть положены в основу рывка в будущее», — рассказала руководитель проекта директор по взаимодействию с регионами Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Наталья Рязанцева.

Как отметила заместитель проректора ВШЭ Мария Нагерняк, Республика Татарстан находится в благополучной ситуации по уровню жизни населения и по демографическим процессам по сравнению с другими регионами. 

«У вас в Татарстане показатель бедности наиболее низкий среди всех регионов России. Это большое преимущество, но, с другой стороны, здесь есть проблемы, характерные и для других регионов. Например, если говорить про ту же бедность — наибольшие риски в РТ характерны для семей с детьми», — отметила Нагерняк. 

Своим мнением о развитии в Татарстане успехов в области предпринимательства поделился и директор по экономической политике Высшей школы экономики Юрий Симачев. Он подчеркнул, что в республике делают ставку на ускоренный рост предпринимательства в новых секторах экономики.

«Когда мы говорим про новые секторы, то речь идет про умное земледелие, робототехнику, беспилотный транспорт, биотехнологии — такие достаточно революционные направления», — подчеркнул спикер. 

В течение двух дней в Казани на площадке Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ прошла стратегическая сессия с участием представителей Правительства Татарстана и руководителей муниципальных образований, а также проректоров университетов.

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