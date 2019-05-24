Алексей Песошин поздравил работников химической промышленности Татарстана с Днем химика

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил работников химической и нефтехимической промышленности республики с Днем химика. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В нашей стране вот уже более 50 лет чествуют тружеников химических профессий. Становится доброй традицией проводить торжественные мероприятия с участием руководителей, ветеранов и работников предприятий нефтегазохими-ческого комплекса, учащихся и преподавателей общеобразовательных учреждений, организаций среднего профессионального и высшего образования, отраслевых институтов», — сказал Песошин.

Он подчеркнул, что Татарстан имеет славные научные традиции и высокий промышленный потенциал, которые позволяют обеспечить экономическое развитие страны и ее финансовую стабильность.

«Предприятия химии и нефтехимии нашей республики, являясь в ряде случаев крупнейшими в Европе и Российской Федерации, продолжая объединять свои усилия, выходят на рынки с новыми конкурентоспособными видами продукции», — сказал Премьер-министр.

На республиканских нефтехимических предприятиях работают высококвалифицированные специалисты, и вместе с тем в условиях конкурентной борьбы за мировые рынки требования к знаниям, навыкам и опыту работы персонала с каждым годом стремительно растут. «Уверен, что в тесном сотрудничестве с образовательными и научными учреждениями, объединив общие усилия, мы сможем решить задачи подготовки кадров, совершенствования технологий, выпуска востребованной продукции», — отметил Песошин.

«Уважение к труду, стремление к знаниям, постоянное развитие и самоотдача должны стать основой активной жизненной позиции молодых химиков Татарстана. Несомненно, что комплексное развитие отечественной промышленности, реализация инновационных проектов — основа роста благосостояния граждан, повышения безопасности экономики, гарантия достойной жизни будущих поколений», — добавил он.

Алексей Песошин пожелал работникам химической и нефтехимической промышленности крепкого здоровья, благополучия в семьях, хорошего настроения и дальнейших успехов в ответственном и столь нужном республике деле.

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