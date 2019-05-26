В Нижнекамске запустили фотопроект «Было/стало»

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Городская молодежная библиотека №45 города Нижнекамска продолжает прием заявок на участие в конкурсе фотоколлажей «Мой любимый Нижнекамск», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для участия в проекте необходимо найти старую фотографию любой улицы Нижнекамска, после этого сделать современную фотографию этой улицы с того же ракурса и создать фотоколлаж. Также желательно подписать работу или написать небольшой авторский комментарий.

Далее нижнекамские библиотекари планируют выпустить фотоальманах с включением в него лучших работ и с комментариями авторов.



«Благодаря ему появится возможность совершать увлекательное и познавательное путешествие по улицам нашего города от прошлого к настоящему», – уверены организаторы.

Фотоматериалы нужно присылать на электронный адрес Nk.45@tatar.ru или принести до 1 октября по адресу: улица Шинников, дом 44.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.