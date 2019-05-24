Столичные предприниматели поделились с менделеевскими школьниками бизнес-идеями

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Молодые предприниматели из Казани – Азат Умеров и Руслан Галимов встретились со старшеклассниками из Менделеевска. Встреча состоялась на базе школы №1, пишут «Менделеевские новости».



Перспективные бизнесмены поделились своими секретами поиска бизнес-идей.





Основатель и коуч-тренер казанской «Школы Предпринимательства» Руслан Галимов и Азат Умеров рассказали учащимся о своем первом опыте ведения бизнеса, работе программы «Школа предпринимательства», на которой дети учатся зарабатывать первые деньги и правильно ими управлять.



Участники поговорили об основных аспектах саморазвития, проектах и обсудили, с чего можно начать свой путь в предпринимательстве.

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