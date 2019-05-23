В Буинском районе завершен капремонт гидротехнического сооружения пруда у деревни Ахмаметьево

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Буинском районе завершили капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда у деревни Ахмаметьево, сообщает аккаунт «Официальный Буинск» в Instagram`e.

Ремонтные работы длились два года. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 3 млн рублей.



Работы принимала экспертная комиссия в составе начальника управления сельского хозяйства и продовольствия района Раниса Габитова, заместителя директора ФГБУ «Татмелиоводхоз» Раиля Каримуллина, главы Новочечкабского сельского поселения Дины Абрахмановой, проектировщика, подрядчика.

Капитальный ремонт платины проводило ООО «Мелиоводстрой Буинский».

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