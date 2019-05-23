Около заинского детсада появился новый «дорожный знак», сделанный руками детей

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Возле детского сада «Дружная семейка» города Заинска появился новый дорожный знак «Возьми за руку ребенка», передает «Заинск-информ».



Специалисты отмечают, что в дошкольном возрасте дети не способны усваивать знания правил дорожного движения буквально. Но они отлично усваивают материал через дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры на тему безопасности на дороге. Привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из основных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детско-дорожного травматизма в детсадах.





Именно такой является прошедшая в Заинске акция «Возьмите за руку ребенка!», объединившая 20 родителей и их детей. В гости к дошкольникам пришел начальник отделения профилактики Альметьевского отделения территориального управления БДД города Заинска Вадим Иванов. Он еще раз напомнил дошкольникам правила перехода через проезжую часть. В финале мероприятия перед пешеходным переходом возле этого детского сада ребята и взрослые сделали через трафарет новый дорожный знак «Возьми за руку ребенка».



«Дети – это исследователи, которых интересует улица и все на ней происходящее. Часто, увлеченные чем-то новым, дети попадают в опасные для жизни ситуации. Задача взрослых – научить детей культуре поведения на дороге», – отметили специалисты.

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