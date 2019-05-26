Тетюшские активисты провели акцию «Красная гвоздика» для ветеранов, пострадавших об боевых действий

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Тетюшские воспитанники МБУ «Подвиг» и активисты отряда «Волонтеры Победы» провели акцию «Красная гвоздика», пишет газета «Авангард».



«Красная Гвоздика» – всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Акция проводится ежегодно в России с 1 мая по 22 июня благотворительным фондом «Память поколений».



Поддержать акцию можно, купив значок в виде красной гвоздики в сетевых магазинах по всей России, а также на улицах своего города у активистов движения «Волонтеры Победы» за любое пожертвование.



«Все средства от продажи значков будут направлены на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий», – сообщила руководитель «Подвига» Лидия Егорова.



В прошлом году по итогам акции волонтеры в Татарстане собрали более 144 тыс. рублей, все они были перечислены в фонд «Память поколений». При софинансировании фонда было закуплено медицинское оборудование для Госпиталя ветеранов Казани на общую сумму свыше 2 млн рублей.

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