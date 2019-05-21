На Сабантуе в Мамадышском районе представят пять экономических зон

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). 8 июня на мамадышском стадионе «Ипподром» состоится Сабантуй, на котором пройдет презентация пяти экономических зон района, пишет газета «Нократ».



Экономические зоны, в число которых попали Красногорское, Шадчинское, Таканышское, Кирменское и Усалинское сельские поселения, расположатся на отдельных площадках.



В специализированных домиках будут организованы тематические выставки, музеи, подворья, торговые точки. Каждая экономическая зона готовит мамадышцам и гостям города что-то особенное и запоминающееся.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о датах проведения Сабантуя в Казани и в районах Татарстана в 2019 году. В сельских населенных пунктах, а также в районных центрах республики народные гулянья пройдут 8 и 9 июня. В Набережных Челнах и Нижнекамске отметить народный праздник жители и гости смогут 16 июня, в столице республики торжества пройдут в предпоследний воскресный день — 23 июня.

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