Президент Татарстана принял участие в VII республиканском ифтаре

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Рустам Минниханов принял участие в республиканском ифтаре, который прошел сегодня на стадионе «Казань Арена».

Президент Татарстана пришел на ифтар с сыном Искандером. В своей речи он отметил, что молитвы сегодня направлены на то, «чтобы в России были мир и согласие, наша страна укреплялась, процветала наша республика», цитирует Минниханова портал Правительства РТ. Представителям СМИ глава республики сообщил, что на крупнейший ифтар, который проводится в Татарстане с 2013 года, были приглашены около 15 тыс. человек.

Также в мероприятии приняли участие руководитель аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, секретарь Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко и представители республиканских муниципалитетов.

«Сегодня вместе с нами наши друзья – представители различных конфессий. Все вместе мы – сплоченный коллектив во благо сильной России», – сказал Президент республики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.