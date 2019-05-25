Татар-информ

25 мая 2019, 22:25

Духовная жизнь

Президент Татарстана принял участие в VII республиканском ифтаре

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Духовная жизнь

Президент Татарстана принял участие в VII республиканском ифтаре

Рустам Минниханов посетил ифтар вместе с сыном Искандером.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»).  Рустам Минниханов принял участие в республиканском ифтаре, который прошел сегодня на стадионе «Казань Арена».

Президент Татарстана пришел на ифтар с сыном Искандером. В своей речи он отметил, что молитвы сегодня направлены на то, «чтобы в России были мир и согласие, наша страна укреплялась, процветала наша республика», цитирует Минниханова портал Правительства РТ. Представителям СМИ глава республики сообщил, что на крупнейший ифтар, который проводится в Татарстане с 2013 года, были приглашены около 15 тыс. человек.

Также в мероприятии приняли участие руководитель аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, секретарь Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко и представители республиканских муниципалитетов.

«Сегодня вместе с нами наши друзья – представители различных конфессий. Все вместе мы – сплоченный коллектив во благо сильной России», – сказал Президент республики. 

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