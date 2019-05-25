Россияне все чаще стали отказываться от элитного алкоголя

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). С начала года россияне все чаще стали отдавать предпочтение дешевому пиву взамен вину и дорогостоящим крепким алкогольным напиткам, сообщает РИА Новости и приводит результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Так, в прошлом году пиво занимало долю в 55,4% от всего купленного алкоголя, но в конце первого квартала 2019 года – уже 63,2%, а к апрелю спрос вырос до 64,2%. На втором месте потребительских предпочтений – вино. Однако спрос на него по сравнению с прошлым годом снизился на 3%, сообщают исследования.

«Мы уже несколько месяцев наблюдаем устойчивую тенденцию роста цен, в том числе на товары первой необходимости, и, похоже, алкоголь – это то, на чем люди просто вынуждены экономить. Самый уязвимый сегмент – это элитные напитки, такие как коньяк и виски и др. Они, скорее всего, и дальше будут терять популярность», – отметил Роман Майстер, генеральный директор сервиса Rate&Goods.

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