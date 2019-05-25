Татар-информ

25 мая 2019, 21:13

Общество

На территории выставочного центра «Казанская ярмарка» прошел лекторий для самозанятых граждан

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Общество

На территории выставочного центра «Казанская ярмарка» прошел лекторий для самозанятых граждан

Масштабный маркет пройдет в Казани 29 и 30 июня.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Сегодня на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» в рамках фестиваля Open Space Market прошел лекторий для самозанятых граждан, сообщает пресс-служба мэрии.

В лектории приняли участие заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров, председатель Комитета экономического развития Артур Валиахметов и другие. Встреча с предпринимателями проходила в первом павильоне выставочного центра, где в течение выходных проводится крупный фестиваль по продвижению креативных проектов в сфере общепита Open Space Market.

Пришедшие на фестиваль горожане смогли присоединиться к лекторию для самозанятых.

Сегодня в качестве самозанятых на территории Татарстана уже зарегистрировались более 10 тысяч человек. За последний месяц число казанцев, принявших решение работать легально, выросло на 800 человек. Самозанятые – это физические лица, получающие доходы от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера, а их годовой доход не превышает 2 млн 400 тысяч рублей.

«Мы решили дать возможность самозанятым «прокачаться» до полноценных предпринимателей. Не надо бояться этого статуса. Мы готовы вам помогать, оказывать поддержку», - сказал региональный представитель Фонда поддержки предпринимательства РТ Айрат Галиуллин и рассказал горожанам о действующей в республике программе акселерации самозанятых.

Также с лекциями выступили руководитель Комитета по международным связям татарстанского регионального отделения «Опора России» Алсу Абдуллина, представители банковского сообщества, директор Open Space Market Kazan Юлия Турайханова, представитель Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Венера Камалова.

На мероприятии любой желающий может зарегистрироваться на участие в масштабном маркете самозанятых. Масштабное событие пройдет в Казани на территории Горкинско-Ометьевского леса 29 и 30 июня.
 

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