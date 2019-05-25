Татар-информ

25 мая 2019, 21:50

Общество

Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от телеканала HBO

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Общество

Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от телеканала HBO

Многие поклонники сериала пользовались HBO только ради просмотра «Игры престолов».

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от телеканала HBO после выхода финальной серии завершающего сезона. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

Многие поклонники саги пользовались HBO только ради просмотра «Игры престолов». Поэтому пользователи все чаще ищут в Сети, как отменить подписку на канал.

Так, во время трансляции «Игры престолов» с 14 апреля по 19 мая количество поисковых запросов по поводу отписки не превышало 25 баллов. А вот как толькона экраны вышел финал киносаги, в динамике популярности произошел резкий скачок. По данным сервиса, начиная с 19 мая, вопрос «Как отменить подписку на HBO?» достиг 100 баллов — наивысшего уровня популярности.

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