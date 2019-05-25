Более 500 алексеевских выпускников наградили медалями за отличную учебу

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Алексеевском районе отгремел Фестиваль талантливой молодежи. Более 500 алексеевских школьников поднялись на сцену за аплодисментами и медалями – сегодня чествовали ребят, добившихся высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, пишет газета «Заря».

Также состоялось награждение дошкольников. На праздниках последнего звонка в школах района ребят поздравили директора и учителя, родители и руководители организаций. Празднование продолжилось в парке «Дорожник».

Глава района Сергей Демидов поздравил ребят с окончанием учебного года и с высокими достижениями.

«Спасибо вам за ваши таланты. Вы являетесь примером трудолюбия и успеха. Выпускникам школ желаю успешной сдачи экзаменов! Получите достойное образование и возвращайтесь на свою Родину – в Алексеевский район. Будущее – за вами!» – отметил глава района.

Церемонию награждения украсили артисты: скрипачка, барабанщики, спортсмены-фристайлеры, казанская группа «Большой куш», а также алексеевские артисты – коллектив «Элита».

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