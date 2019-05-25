Активисты народного творчества на празднике Каравон получили 500 тыс. рулей от Президента РТ

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в селе Русское Никольское Лаишевского района Татарстана прошёл праздник русской культуры Каравон, приуроченный к почитанию православными Николы Летнего. Церковь вспоминала дату перенесения мощей Николая Чудотворца в итальянский город Бари 22 мая.

«Традиционно мы встречаемся здесь, чтобы поделиться друг с другом своими новинками, показать свое мастерство. И, конечно, мы гордимся тем, что простой сельский праздник превратился в республиканский Каравон. Сейчас он стал культурным брендом республики, и его границы все расширяются», — приветствуя гостей и участников, сказал глава Лаишевского района Михаил Афанасьев.

Праздновать Каравон официально стали после решения первого Президента РТ Минтимера Шаймиева в 1998 году — приглашая в большой хоровод гостей из окрестностей, других районов республики и регионов. Но история праздника намного древнее.

В этом году его участниками стали песенные, танцевальные, театральные и мастеровые коллективы и гости из Удмуртии, Башкирии, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Это более 140 творческих команд, 320 мастеров народных промыслов — свыше 1600 только тех, кто сам является олицетворением фестиваля для посетителей.

Праздничный концерт и, конечно же, грандиозный дружеский хоровод прошли на площади у сельского храма святителя Николая Чудотворца, возведённого в селе в 1848 году. Главным гостем Каравона −2019 стала стала исполнительница народных песен Марина Девятова, финалистка телепроекта «Народный артист-3».

«Традиционный праздник Русской культуры, фольклора, который проходит в Лаишевском районе уже много лет, тем не менее каждый раз пополняется новыми возможностями, новыми коллективами, которые приезжают в гости не только из наших районов, но и из других субъектов Российской Федерации. Я был на этом празднике в 2011 и в 2017, и каждый раз не перестаю удивляться новому при одновременном сохранении традиционного», — подчеркнул председатель Государственного Совета РТ, обращаясь к участникам народного праздника.

Мухаметшин принял участие в награждении творческих коллективов и людей, внёсших существенный вклад в сохранение и популяризацию русских народных традиций. Некоторым из них от лица Президента Татарстана он вручил сертификаты на 500 тыс. рублей.

«Шире круг, Каравон!» — зачитал он обращение к гостям и участникам фестиваля Президента РТ Рустама Минниханова.

Председатель Госсовета РТ подчеркнул при общении с представителями СМИ, что дружба народов многонационального и многоконфессионального государства является основой его могущества. Поэтому, по его словам, Каравон будет жить вечно во всей республике и в целом в стране.

«В многоязычии, многонациональности сила нашего общества, сила культуры, поэтому Президент России и Президент Татарстана, органы государственной и муниципальной власти РТ этому уделяют очень много внимания. Россия многонациональна, как и Татарстан. Казалось бы, можно построить жизнь на законах, нормативных документах, на Конституции, но в каждом народе есть своё понимание малой родины, своей нации, своего языка, и на традиции держится все самое лучшее, передовое и то, что из поколения в поколение передаётся детям, внукам и т. д. Без традиции, мне кажется, и народ умирает», — акцентировал Мухаметшин важность проведения подобных мероприятий в регионе.

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