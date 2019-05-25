В Казани VII республиканскому ифтару оказали поддержку православные владыка Феофан и отец Алексей

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани VII республиканскому ифтару оказали поддержку более 40 спонсоров, среди которых были православные владыка Феофан и отец Алексей.
«Самым ценным в этом году стало, что нас поддержали христиане владыка Феофан и отец Алексей. На моей памяти, в мире такого еще не было, чтобы христиане поддерживали мусульманские мероприятия», — сказал первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Абдрахманов.
«В жизни мы к друг другу ходим в гости. Я их поддерживаю, и мы друг другу помогаем. Владыка приходит к нам на все праздники, и они также приглашают на свои праздники», — поделился первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман.
Однако владыка не сможет посетить мероприятие, потому что он уехал в Москву, но он пришлет на ифтар своего заместителя — отца Владимира.
В основном материальную и финансовую помощь ифтару оказали представители малого и среднего бизнеса. Организаторы обзванивают близких друзей и партнеров, которые могли бы оказать поддержку республиканского ифтара.
«Это члены нашей ассоциации предпринимателей-мусульман: и малый, и средний бизнес, и просто хорошие люди, которые хотят делать благие дела. Крупного и большого бизнеса среди организаторов нет», — добавил Радик Абдрахманов.