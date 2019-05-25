Татар-информ

25 мая 2019, 19:24

Общество

Александр Бугаев в Казани: Через самореализацию молодежь может сделать Россию лучшей страной в мире

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Общество

Александр Бугаев в Казани: Через самореализацию молодежь может сделать Россию лучшей страной в мире

Фото: tatarstan.ru

Глава Росмолодежи стал участником пленарного заседания Всероссийского форума рабочей молодежи.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Задача Федерального агентства по делам молодежи – создать возможности для самореализации молодых людей в России. Через самореализацию молодежь может сделать нашу страну лучшей в мире. Об этом заявил сегодня руководитель Росмолодежи Александр Бугаев на пленарном заседании Всероссийского форума рабочей молодежи, которое прошло в одном из цехов Казанского вертолетного завода.

«Задача федерального агентства – создать максимальное количество возможностей для самореализации молодых людей в России. Для того чтобы вы могли через эту самую самореализацию сделать нашу страну лучшей, самой сильной в мире. Уверен, что так и будет. Вот это – вектор работы, а все остальное – инструменты», – сказал Бугаев участникам форума.

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По мнению главы Росмолодежи, поколение, которое сегодня вступило во взрослую жизнь, – «хорошее, открытое и разумное, ищет, как интересно развиваться». «Говорят, что молодежь – это наше будущее, я считаю, что молодежь – это наше настоящее», – отметил он.

Бугаев заверил, что все предложения работающей молодежи, прозвучавшие на форуме, не останутся без внимания. «Обязательно соберем все предложения, которые от вас прозвучали, и попросим руководителей различных органов исполнительной власти внимательно к этому отнестись», – подчеркнул он.

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Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов добавил, что в республике развивается отдельное направление по поддержке работающей молодежи.

На всероссийском форуме молодые специалисты обсуждали, какие возможности нужно создать для молодежи, работающей на промышленных предприятиях и в организациях разных отраслей. Все предложения объединили в «Казанский план действий». Документ ляжет в основу стандарта по работе с молодежью на предприятиях, который планируют разработать для внедрения по всей стране.

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Участники форума, в частности, предложили законодательно закрепить статус «молодой специалист», организовать проведение постоянно действующих дискуссионных площадок для выявления и решения проблем рабочей молодежи. В итоговый документ форума также включили рекомендации по созданию инфраструктуры для молодых специалистов – от общежитий и жилого фонда до культурно-досуговых и спортивных центров. Главам субъектов РФ предложат разработать региональные программы поддержки молодежных инициатив, взяв за основу модель Татарстана.

Среди других предложений – создание системы наставничества на предприятиях, формирование кадрового резерва и повышение квалификации молодых специалистов, а также пропаганда здорового образа жизни и социальной активности молодежи на предприятиях и в организациях.

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Впервые на Всероссийском форуме рабочей молодежи проводится грантовый конкурс. Росмолодежь предоставит молодым специалистам со всей страны 20 млн рублей на реализацию проектов, направленных на улучшение условий для работающей молодежи. Каждый проект может получить до 3 млн рублей. На финансовую поддержку уже претендуют около 50 проектов, в том числе из Татарстана.

В Казани 22 – 26 мая впервые проходит Всероссийский форум рабочей молодежи. Его участниками стали 300 молодых специалистов из 56 регионов России. 

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