На VII республиканском ифтаре женщины и мужчины будут разговляться в разных зонах Казань Арены

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане стадион Казань Арена во время VII республиканского ифтара будет разделен на три зоны. Мужчины и женщины будут разговляться отдельно.

«В этом году разделили мужчин и женщин, то есть предусмотрено два разных входа на стадион», — сказал первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Абдрахманов.

Мужчины будут сидеть на одной стороне трибуны, а женщины на другой. У всех на пригласительных билетах есть соответствующие зонам номера от 1 до 3. Верующие расходятся для разговения согласно зонам, которые указаны на билетах.

«Женщины идут под одну часть стадиона, то есть под стилобат, а мужчины идут во вторую и третью зону», — добавил Радик Абдрахманов.

Ко времени совершения намаза люди будут спускаться на поле, которое будет разделено на две части — мужчины будут находиться впереди, а женщины сзади.

«Перед намазом все будет обьявляться. Мы проинструктировали стюардов и волонтеров, которые будут объяснять людям, в какой зоне они могу разговляться. Когда человек будет попадать на стадион, он будет видеть, куда ему идти после намаза».

Для людей с ограниченными возможностями на Казань Арене предусмотрены подъезды, пандусы и удобная система навигации по стадиону.

«Волонтеры проинструктированы, и они будут ждать людей с ограниченными возможностями на КПП. Если они приезжают, то волонтеры будут их сопровождать в нижние зоны стадиона, где для них накрыты столы», — рассказал Абдрахманов.

Женщин и мужчин с особенностями развития также будут распределять согласно зонам.

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